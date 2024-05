Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Versuchter Raub; Schildkröte eingefangen; Gartenhaus aufgebrochen; Verkrehrsunfallflucht; Vorfahrt missachtet

Plochingen (ES): Versuchter Raub

Unter anderem wegen Verdachts des versuchten Raubes ermittelt die Kriminalpolizeidirektion Esslingen gegen zwei Tatverdächtige im Alter von 27 und 39 Jahren, die in der Nacht zum Sonntag in der Eisenbahnstraße zwei Männer angegangen haben sollen. Gegen zwei Uhr traf ein 23-Jähriger im Bereich eines Cafés am Bahnhof auf die beiden Beschuldigten. Der 39-Jährige soll den Geschädigten daraufhin beleidigt, mit einem Messer bedroht und zur Herausgabe seiner mitgeführten Tasche aufgefordert haben. Im anschließenden Gerangel gelang dem 23-Jährigen samt seiner Tasche die Flucht. Er blieb unverletzt und wählte in der Folge den Notruf. In der Zwischenzeit sollen die beiden Beschuldigten auf einem nahegelegenen Parkplatz den Pkw eines 42-Jährigen angehalten und den Fahrer beleidigt haben. Der Ältere soll diesem zudem verbal gedroht und gegen dessen Auto getreten haben. Beide augenscheinlich alkoholisierten Beschuldigten wurden von den eingesetzten Beamten, die sie zuvor noch beleidigt haben sollen, vorläufig festgenommen. Sie sehen nun entsprechenden Strafanzeigen bei der Staatsanwaltschaft entgegen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden sie auf freien Fuß entlassen. (rd)

Weilheim (ES): Geierschildkröte eingefangen

Am Montagmorgen ist eine Geierschildkröte auf einem Feldweg in Weilheim gefunden worden. Ein Passant, der gegen 6.40 Uhr mit seinem Hund nahe eines Weihers beim Egelsberger Aussichtspunkt spazieren war, hatte das Tier entdeckt und die Einsatzkräfte alarmiert. Vor Ort stellten die Polizisten eine Geierschildkröte fest. Das schätzungsweise 35-40 Kilogramm schwere Tier hatte eine Länge von ungefähr 40-50 Zentimetern. Die verständigte Tierrettung fing die große Schildkröte mit Unterstützung der Beamten ein und nahm sie in Obhut. Hinweise zum Besitzer gibt es aktuell nicht, der Sachbereich Gewerbe und Umwelt hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei rät besonders Spazier- und Gassigängern bei der Sichtung einer Geierschildkröte zur Vorsicht: Halten Sie Abstand von dem Tier, das aufgrund seiner großen Beißkraft potentiell dazu in der Lage ist, Menschen und Tieren Verletzungen zuzufügen. Verständigen Sie bei der Sichtung einer solchen Schildkröte die Tiernotrettung oder den Notruf. (ab)

Filderstadt-Plattenhardt (ES): Gartenhaus aufgebrochen

In ein Gartenhausgrundstück im Gewann Untere Ehgärten ist ein Unbekannter in der Nacht von Sonntag auf Montag eingebrochen. Zwischen 17 Uhr und 10.30 Uhr überstieg der Kriminelle zunächst einen Zaun, wuchtete nachfolgend die Eingangstüre eines Geräteschuppens auf und durchsuchte das Innere. Da dort lediglich älteres Elektrowerkzeug aufbewahrt wird, dürfte soweit bislang bekannt, nichts gestohlen worden sein. Anschließend machte er sich am nebenliegenden Gartenhaus zu schaffen und drang über ein Fenster gewaltsam ein. Da dort ebenfalls nicht Stehlenswertes aufbewahrt wird, dürfte er sich derzeitigen Ermittlungen zufolge mit einer kleineren Menge Tabak, die er dort vorfand, aus dem Staub gemacht haben. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Tübingen (TÜ): Nach Unfall davongefahren (Zeugenaufruf)

Wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht ermittelt das Polizeirevier Tübingen gegen den Fahrer eines Rollers, der nach einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag in der Waldhäuser Straße davongefahren ist. Ein 44-Jähriger war gegen 16.50 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Waldhäuser Straße in Richtung Peter-Goessler-Straße unterwegs. Kurz vor der dortigen Kreuzung, die derzeit bis auf einen Fahrstreifen für einspurige Fahrzeuge gesperrt ist, wurde der 44-Jährige von dem Roller überholt. Dabei kam es zum Streifkontakt zwischen dem Kleinkraftrad und dem Radler, der dadurch leichte Verletzungen erlitt. Der mit zwei Männern besetzte Roller, an dem kein Kennzeichen angebracht war, hielt kurz darauf an. Ohne jedoch die erforderlichen Maßnahmen zu treffen fuhren die beiden Männer anschließend davon. Sowohl der Fahrer als auch sein Mitfahrer werden als etwa 18 bis 24 Jahre alt beschrieben. Der Fahrer ist rund 170 Zentimeter groß, hat ein schmales Gesicht und dunkle Haare. Er war mit einer schwarzen Hose, einem weißen T-Shirt bekleidet und trug einen schwarzen Helm. Sein Begleiter ist rund 180 Zentimeter groß und hat blonde Haare. Er trug einen rot/blauen Jogginganzug. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem gesuchten Roller oder den beiden Männern geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 07071/972-8660 beim Polizeirevier Tübingen zu melden. (rd)

Haigerloch (ZAK): Vorfahrt nicht beachtet

Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen an der Kreuzung Quellenstraße / L360 entstanden. Ein 34-Jähiger wollte kurz nach 7.30 Uhr mit seinem VW von der Quellenstraße herkommend die Landesstraße geradeaus überqueren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem vorfahrtsberechtigt auf der L360 in Richtung Haigerloch fahrenden Opel eines 28-Jährigen. Der Opel geriet daraufhin ins Schleudern und streifte am gegenüberliegenden Randstein entlang. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. (rd)

