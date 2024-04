Polizei Düsseldorf

POL-D: Grafenberg - 80-jähriger Mann stürzt mit Fahrrad - Senior muss mit Kopfverletzungen im Krankenhaus behandelt werden

Düsseldorf (ots)

Unfallzeit: Montag, 08. April 2024, 15:19 Uhr

Ein 80-jähriger Düsseldorfer fuhr am Nachmittag mit seinem Fahrrad auf der Ludenberger Straße in Grafenberg und querte diese in Höhe der Hausnummer 8. Bei dem Versuch, mit seinem Fahrrad auf dem Bürgersteig weiterzufahren, blieb der Senior nach aktuellem Kenntnisstand mit dem Rad am dortigen Bordstein hängen und stürzte zu Boden.

Ein herbeigerufener Rettungswagen brachte den schwer verletzten Mann in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell