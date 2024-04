Polizei Düsseldorf

POL-D: Meldung der Autobahnpolizei - Verkehrsunfall auf der A 59 bei Duisburg - Drei beteiligte Fahrzeuge und drei Verletzte

Samstag, 06. April 2024, 14:56 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall gestern Nachmittag auf der A 59 in Richtung Leverkusen wurden drei Pkw-Fahrerinnen zum Teil schwer verletzt. Sie waren mit ihren Fahrzeugen zusammengeprallt.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war eine 23-Jährige aus Nordhorn mit ihrem Mercedes auf der A 59 in Richtung Leverkusen unterwegs. Als sie verkehrsbedingt zwischen dem Autobahnkreuz Duisburg-Nord und der Ausfahrt Duisburg-Meiderich abbremsen musste, bemerkte dies laut Zeugenaussagen eine 29-Jährige aus Duisburg zu spät und fuhr mit ihrem Toyota auf das Heck der 23-Jährigen auf. Eine 40-Jährige aus Herne konnte mit ihrem Hyundai dahinter ebenfalls nicht mehr rechtzeitig bremsen, fuhr auf das Heck des Toyota auf und schob diesen erneut auf den Mercedes. Die Frau aus Herne verletzte sich so schwer, dass Rettungskräfte sie in ein Krankenhaus brachten. Die 23- und 29-jährigen Frauen wurden leicht verletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die A 59 in Fahrtrichtung Leverkusen kurzzeitig komplett gesperrt. Die Ermittlungen dauern an.

