Polizei Düsseldorf

POL-D: Lierenfeld - Fußgängerin von Lkw erfasst - Frau schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Samstag, 06. April 2024, 13:15 Uhr

Eine Fußgängerin wurde gestern Mittag in Lierenfeld schwer verletzt, als sie vom Gehweg auf die Fahrbahn lief und dort von einem Lkw erfasst wurde. Rettungskräfte brachten sie schwer verletzt in ein Krankenhaus.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war die 30-jährige Frau auf dem Gehweg der Straße Am Turnisch unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache betrat sie plötzlich die Fahrbahn und wurde dort von dem Lkw eines 63-Jährigen aus Herne erfasst. Die 30-jährige Frau ohne festen Wohnsitz wurde dabei so schwer verletzt, dass Rettungskräfte sie in ein Krankenhaus brachten. Der Lkw-Fahrer erlitt einen Schock. Ob die 30-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol stand, ist derzeit unter anderem Gegenstand der Ermittlungen.

