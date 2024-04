Polizei Düsseldorf

POL-D: Meldung der Autobahnpolizei - Verkehrsunfall auf der A 40 bei Essen - Vier Personen zum Teil schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Mittwoch, 03. April 2024, 21:35 Uhr

Nach einem Zusammenstoß zweier Pkw gestern Abend auf der A 40 bei Essen Huttrop wurden vier Menschen verletzt. Rettungskräfte brachten sie in Krankenhäuser.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war eine 29-jährige Frau mit ihrem Toyota auf der A 40 in Richtung Dortmund unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet sie in Höhe des Autobahndreiecks Essen-Ost ins Schleudern und verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Sie fuhr über die Sperrfläche und auf den von der A 52 kommenden Einfädelungsstreifen. Dabei kollidierte sie mit dem Skoda eines 32-Jährigen aus Essen. Die Fahrerin des Toyota sowie ihre 30 Jahre alte Beifahrerin verletzten sich leicht und kamen vorsorglich in Krankenhäuser. Der 32-jährige Skodafahrer wurde leicht und sein 36-jähriger Beifahrer aus Bochum schwer verletzt. Auch sie kamen in Krankenhäuser. Die Ermittlungen zum Unfall dauern an.

