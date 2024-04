Polizei Düsseldorf

POL-D: Oberbilk - Beim Aussteigen aus der Straßenbahn - Fußgängerin von Pkw erfasst

Düsseldorf (ots)

Mittwoch, 03. April 2024, 22:44 Uhr

Eine Fußgängerin wurde gestern Abend schwer verletzt, als sie beim Aussteigen aus einer Straßenbahn von einem Pkw erfasst wurde. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befand sich eine 23-jährige Frau aus Düsseldorf in der Straßenbahnlinie 701 auf der Oberbilker Allee in Fahrtrichtung stadtauswärts. Als sie an der Haltestelle Gangelplatz die Bahn aus der vordersten Tür verlassen wollte, wurde sie plötzlich von dem Sprinter eines 24-Jährigen erfasst. Dabei wurde sie so schwer verletzt, dass Rettungskräfte sie in ein Krankenhaus brachten.

