Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugenaufruf

Apolda (ots)

Am Dienstag, den 13.02.2024 um 11:00 Uhr, wurde ein Hundebesitzer beobachtet, wie er seine weiße Boxerhündin anschrie, am Halsband zerrte und auf den Kopf schlug. Der Vorfall ereignete sich am Brauhof Richtung Goldgasse in Apolda. Gesucht wird ein Mann, ca. 1,70 -1,80m groß, zwischen 30 und 40 Jahren, stämmig, aufbrausend und aggressiv. Er trug dunkle Kleidung mit großen Schriftzügen. Hinweise nimmt die Polizei Apolda unter: Tel.: 03644/541- 0 entgegen.

