LPI-J: Geschwindigkeitskontrollen

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Hermsdorf: Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einer Gartenhütte in einer Kleingartenanlage in der Clara-Zetkin-Straße. Nach aktuellen Ermittlungsstand entfernten sich der oder die Täter vom Grundstück ohne Beute. Jedoch hinterließen sie Sachschaden in zweistelliger Höhe. Bekannt geworden ist der Sachverhalt durch einen Zeugen am Dienstagvormittag. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena ...

