Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Erst Sachbeschädigung dann Einbruch - Beschuldigte legen zwei Straftaten binnen kürzester Zeit hin

Welver (ots)

Am gestrigen Dienstag kam es um 07:07 Uhr in der Straße "Am Knapp" in Welver zunächst zu einer Sachbeschädigung an einer Mülltonne. Zwei männliche, flüchtige Tatverdächtige haben die Mülltonne einer dortigen Anwohnerin besprüht.

Im Nahbereich konnten die beiden Tatverdächtigen aufgrund der guten Beschreibung der Geschädigten festgestellt werden. Die Personalien wurden aufgenommen.

Kurze Zeit später, um 08:31 Uhr wird die Polizei zu einem Einbruch in die Straße "Pferdekamp", ebenfalls in Welver, gerufen. Hier wurde in eine Werkstatt eingebrochen, scheinbar aber nichts entwendet. Eine aufmerksame Zeugin konnte ein Foto der zwei Tatverdächtigen machen. Und siehe da, es waren die gleichen zwei wie bei der Sachbeschädigung kurz zuvor.

Die beiden (32 Jahre aus Welver, 28 Jahre aus Berlin) wurden an der Anschrift der Mutter des 32-jährigen aufgesucht und zum Sachverhalt befragt. Angaben wollten beide nicht machen.

Weiter Ermittlungen folgen. Die mitgeführten Spraydosen wurden seitens der Polizei sichergestellt.

