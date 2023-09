Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippetal-Brockhausen - Einbruch

Lippetal (ots)

In der Nacht vom 25. September auf den 26 September, brach ein bislang unbekannter Täter in eine Gaststätte im Hüttinghauser Weg und in eine Werkstatt in der Brockhauser Straße ein. Der Täter verschaffte sich an beiden Tatörtlichkeiten Zutritt über ein auf Kipp stehendes Fenster um anschließend die Räumlichkeiten nach Diebesgut zu durchsuchen. Aus der Werkstatt entwendete der Unbekannte nach bisherigen Erkenntnissen mehrere Werkzeuge und aus der Gaststätte ein Tablet und Münzgeld. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu der verdächtigen Person geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02921-91000 bei der Polizei zu melden.(dk)

