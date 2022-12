Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rickenbach: Zwei Leichtverletzte nach Vorfahrtsverletzung

Freiburg (ots)

Am Freitag, 16.12.2022, gegen 13:45 Uhr, sind bei einem Verkehrsunfall in Rickenbach-Willaringen zwei Personen leicht verletzt worden. Eine 48-jährige Autofahrerin war aus der untergeordneten K 6587 auf die L 152 eingefahren und dabei in die Seite des bevorrechtigten Pkw eines 37 Jahre alten Mannes geprallt. In diesem Wagen verletzten sich die 26-jährige Beifahrerin und ein 6-jähriges Kind leicht. Ein Rettungswagen war an der Unfallstelle im Einsatz. Ins Krankenhaus brauchte aber keiner der Verletzten. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden liegt bei insgesamt ca. 20000 Euro.

