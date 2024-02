LPI-J: Bargeld entwendet

Jena (ots) - Augenscheinlich an der Eingangstür gescheitert sind Unbekannte in Drackendorf. Wie am Dienstagmorgen bekannt wurde, stellte ein Zeuge Hebelspuren an der Tür eines Versicherungsbüros fest. Der oder die Täter hatten versucht die Eingangstür gewaltsam zu öffnen, was nicht gelang. Trotz dessen verursachten diese einen Sachschaden in vierstelliger Höhe. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1503 E-Mail: ...

