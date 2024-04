Polizei Düsseldorf

POL-D: Schwerer Verkehrsunfall in Stadtmitte - E-Scooter-Fahrerin stirbt an Unfallstelle - Ermittlungen dauern an

Düsseldorf (ots)

Mittwoch, 03. April 2024, 09:26 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall heute Morgen in Stadtmitte erlag eine Frau noch am Unfallort ihren schweren Verletzungen. Sie war mit einem E-Scooter unterwegs und wurde von einem Lkw erfasst, den ein Mann steuerte. Das Unfallaufnahmeteam sicherte die Spuren. Die Ermittlungen dauern an.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war ein 60 Jahre alter Mann aus Wesel mit seinem Lkw auf der Straße Am Wehrhahn stadtauswärts unterwegs. An der Kreuzung Am Wehrhahn / Kölner Straße bog er nach rechts in die Kölner Straße ab und übersah offensichtlich dabei eine 51 Jahre alte Frau aus Düsseldorf, die mit einem E-Scooter auf der Straße Am Wehrhahn geradeaus in Richtung stadtauswärts fuhr. Die Frau wurde von dem Lkw erfasst und so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle starb. Die Ermittlungen dauern an.

