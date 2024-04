Polizei Düsseldorf

POL-D: Düsseltal - 79-Jährige von Pkw erfasst - Fußgängerin schwer verletzt in Krankenhaus eingeliefert - Unfallfahrer mutmaßlich unter Alkoholeinfluss

Düsseldorf (ots)

Unfallzeit: Ostermontag, 01. April 2024, 20:10 Uhr

Eine 79-jährige Frau wollte am Abend die Münsterstraße in Höhe Liststraße überqueren, als sie kurz nach dem Betreten der Fahrbahn von einem Mercedes in Fahrtrichtung Mörsenbroicher Ei erfasst wurde.

Nach übereinstimmenden Zeugenaussagen soll die Frau auf die Motorhaube des Pkw geladen und zu Boden geschleudert worden sein, bevor sie mehrere Meter vor dem Fahrzeug auf der Fahrbahn zum Liegen kam.

Der 64-jährige Mercedesfahrer hatte die Frau aus noch ungeklärter Ursache nicht wahrgenommen. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest bei dem 64-Jährigen ergab den Verdacht des Fahrens unter Alkoholeinfluss. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt und mehrere Blutproben entnommen.

Die Seniorin kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.

