POL-D: +++Aktuelle Fahndung+++ - Fahrzeugdiebstahl aus Tiefgarage - Ferrari 488 Pista und Ferrari 812 GTS entwendet

Tatzeit: Zwischen Mittwoch, 27. März 2024, 20:00 Uhr und Donnerstag, 28. März 2024, 08:00 Uhr

Tatort: Düsseldorf-Oberkassel, Schanzenstraße - Tiefgarage (Einfahrt ggü. Tannhäuserstraße)

Zwei Liebhaber-Fahrzeuge im Gesamtwert von mehr als 1.000.000 Euro entwendeten bislang unbekannte Täter in der vergangenen Nacht aus einer Tiefgarage an der Schanzenstraße in Oberkassel.

Zum einen handelt es sich um einen Ferrari 488 Pista in grau sowie einen Farrari 812 GTS ebenfalls in grau. Beide Fahrzeuge sind Sammlerstücke mit geringer Kilometerleistung.

Die Polizei erfuhr heute Morgen von dem Diebstahl und löste sofort eine überörtliche Fahndung aus.

Darüber hinaus könnten Zeugen in der Nacht ungewöhnlich laute Motorengeräusche wahrgenommen haben oder ihnen war ein Lkw (Transporter) aufgefallen, der in der Gegend ehr unüblich ist.

Das Fachkommissariat (KK 15) nahm die Ermittlungen auf und bittet unter Telefon 0211 - 870-0 um Hinweise.

