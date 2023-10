Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Einbruch in Handyladen

Mörfelden-Walldorf (ots)

In einen Handyladen in der Bahnstraße drangen Unbekannte in der Nacht zum Sonntag (15.10.) gegen 4.15 Uhr ein. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang in das Geschäft und ließen anschließend mehrere Mobiltelefone mitgehen. Zudem richteten die Kriminellen durch ihr rabiates Vorgehen einen Schaden von rund 2000 Euro an.

Wer in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Mörfelden-Walldorf unter der Telefonnummer 06105/4006-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell