Polizei Düsseldorf

POL-D: Meldung der Autobahnpolizei - Verkehrsunfall auf der A 57 bei Sonsbeck - Drei Menschen zum Teil lebensgefährlich verletzt

Düsseldorf (ots)

Mittwoch, 03. April 2024, 00:04 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall in der Nacht zu heute wurden auf der A 57 in Fahrrichtung Köln eine Frau lebensgefährlich und zwei weitere Männer schwer verletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Richtungsfahrbahn voll gesperrt werden.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war ein 31 Jahre alter Mann aus Essen mit seinem Peugeot auf der A 57 in Fahrtrichtung Köln unterwegs. In Höhe der Anschlussstelle Sonsbeck fuhr er aus bislang ungeklärter Ursache auf den Dacia einer 27-Jährigen aus Hiddenhausen auf. In Folge des Zusammenstoßes geriet der Peugeot in die linksseitige Mittelschutzplanke und der Dacia gegen die rechte Schutzpanke. Der 31 Jahre alte Mann und sein 23-jähriger Beifahrer wurden schwer verletzt in Krankenhäuser gebracht. Die 27-Jährige kam ebenfalls in ein Krankenhaus. Lebensgefahr konnte nicht ausgeschlossen werden. Die Beamtinnen und Beamten mussten die Richtungsfahrbahn Köln zwischen den Anschlussstellen Uedem und Sonsbeck für die Dauer der Unfallaufnahme voll sperren. Das längste Stauausmaß betrug etwa 3.000 Meter.

