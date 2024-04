Polizei Düsseldorf

POL-D: Meldung der Autobahnpolizei - A 3 bei Ratingen - Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Freitag, 5. April 2024, 04:57 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall in der Nacht zu heute im Kreuz Ratingen-Ost wurde ein Motorradfahrer schwer verletzt. Er kam in ein Krankenhaus.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war ein 33 Jahre alter Mann aus Wuppertal mit seinem Motorrad (Kawasaki) auf der A 3 unterwegs. In Höhe des Kreuz Ratingen-Ost verlor er in der Überleitung zur A 44 zu Beginn einer dortigen Linkskurve die Kontrolle über sein Kraftrad und stürzte. In der Folge rutsche er gegen die Schutzplanke und wurde schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte den 33-Jährigen in eine Klinik.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell