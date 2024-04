Polizei Düsseldorf

POL-D: Meldung der Autobahnpolizei - A 57 bei Moers - Motorrad fährt auf Pkw auf - Kradfahrer schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Samstag, 06. April 2024, 13:58 Uhr

Schwer verletzt wurde gestern Mittag ein Kradfahrer als er auf der A 57 in Richtung Nimwegen mit einem Pkw zusammenprallte. Rettungskräfte brachten den Motorradfahrer in ein Krankenhaus.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war der 36-jährige Mann aus Rheinberg mit seinem Motorrad auf der A 57 in Richtung Nimwegen unterwegs. In Höhe des Autobahnkreuzes Moers bemerkte er den vor ihm verkehrsbedingt stehenden Mercedes eines 25-Jährigen aus Aldenhoven zu spät und prallte gegen das Fahrzeug. Durch den Zusammenstoß stürzte der 36-Jährige vorne über sein Motorrad und verletzte sich so schwer, dass Rettungskräfte ihn in ein Krankenhaus brachten. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell