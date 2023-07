Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - Sattelzug mit 130 km/h unterwegs

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 26.07.2023 gegen 15.35 Uhr teilt ein aufmerksamer Bürger mit, dass ein Sattelzug mit "130 km/h" über die BAB 6 in Richtung Mannheim fährt. Durch Beamte der Autobahnstation Ruchheim konnte der besagte Sattelzug einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Im Rahmen der Auswertung des Fahrtenschreibers der Sattelzugmaschine konnte eine Geschwindigkeitsspitze von 122 km/h im Bereich Neuleiningen auf der BAB 6 festgestellt werden. Da der 37-Jährige LKW-Fahrer keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, musste er eine Sicherheitsleistung im dreistelligen Bereich bezahlen. Weiter kommt noch ein 1-monatiges Fahrverbot für die Bundesrepublik Deutschland hinzu.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell