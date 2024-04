Polizei Düsseldorf

POL-D: Meldung der Autobahnpolizei - A 3 - Schwerer Verkehrsunfall bei Erkrath - Motorrad prallt in Stauende - Kradfahrer lebensgefährlich verletzt - Verkehrsunfallaufnahmeteam im Einsatz

Düsseldorf (ots)

Sonntag, 06. April 2024, 16:33 Uhr

Bei einem schweren Verkehrsunfall gestern Nachmittag auf der A 3 in Richtung Köln hat sich ein Kradfahrer lebensgefährlich verletzt, als er am Stauende auf einen Pkw aufgefahren war. Rettungskräfte brachten ihn mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war der 28-jährige Mann aus Köln mit seinem Motorrad (Yamaha) auf der A 3 in Richtung Köln unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache fuhr er - laut Zeugenaussagen - kurz vor dem Autobahnkreuz Hilden auf den vor ihm verkehrsbedingt abbremsenden Mercedes eines 39-Jährigen aus Düsseldorf auf. Dadurch wurde der Kradfahrer auf die Fahrbahn geschleudert und dabei so schwer verletzt, dass Rettungskräfte ihn mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus brachten. Lebensgefahr konnte nicht ausgeschlossen werden. Der Mercedesfahrer blieb unverletzt. Das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei war im Einsatz, um die Spuren des Unfalls zu sichern. Die Autobahn blieb in Fahrtrichtung Köln bis etwa 17:40 Uhr gesperrt. Die Ermittlungen dauern an.

