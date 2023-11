Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Polizei sucht unbekannten Radfahrer nach Unfallflucht ++ 24-Jähriger bei Auffahrunfall verletzt ++

Rotenburg (ots)

Polizei sucht unbekannten Radfahrer nach Unfallflucht

Sittensen. Die Beamten der Polizeistation Sittensen suchen nach einem noch unbekannten Radfahrer. Der etwa 30 Jahre alte Mann soll am Dienstagmittag gegen 12.15 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Radweg an der Bahnhofstraße auf der falschen Fahrbahnseite unterwegs gewesen sein und auf Höhe der Bäckerei Grimm den parkenden Mitsubishi einer 38-Jährigen angefahren und beschädigt haben. Der Verursacher kümmerte sich nicht um die Schadensregulierung und fuhr einfach weiter. Zeugen die zu dem Vorfall etwas mitteilen können, melden sich bittet unter Telefon 04282/59414-0.

24-Jähriger bei Auffahrunfall verletzt

Sittensen. Leichte Verletzungen hat sich am Dienstagmorgen ein 24-jähriger Autofahrer bei einem Auffahrunfall in der Lindenstraße zugezogen. Ein 47-jähriger Fahrer eines Hyundai war kurz vor 7 Uhr früh auf der Landesstraße kurz vor der Autobahnüberführung des A1 vermutlich aus Unachtsamkeit auf den VW T-Roc des 24-Jährigen aufgefahren. Der Verletzte wurde im Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Buchholz gebracht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell