Cloppenburg/Vechta (ots) - Löningen - Diebstahl an Verkaufsstand Am Dienstag, den 28.05.24, im Zeitraum von 18:00 bis 20:35 Uhr, kam es zu einem Diebstahl an einem Verkaufsstand an der Löninger Straße. Die bislang unbekannte Person erlangte hierdurch Bargeld. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter 05432 803840 entgegen. Lindern - Sachbeschädigung durch Farbschmiererei Im Zeitraum von Sonntag, den ...

