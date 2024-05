Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Löningen - Diebstahl an Verkaufsstand

Am Dienstag, den 28.05.24, im Zeitraum von 18:00 bis 20:35 Uhr, kam es zu einem Diebstahl an einem Verkaufsstand an der Löninger Straße. Die bislang unbekannte Person erlangte hierdurch Bargeld. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter 05432 803840 entgegen.

Lindern - Sachbeschädigung durch Farbschmiererei

Im Zeitraum von Sonntag, den 26.05.24, gegen 00:00 Uhr, bis Montag, den 27.05.24, gegen 17:00 Uhr, beschmierte eine bislang unbekannte Person ein an der Straße "Zum Sportplatz" befindliches Haus mit Farbe. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lindern unter 05957 967790 entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, den 28.05.24, gegen 13:55 Uhr, kam es im Kessener Weg zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 19-jährige Cloppenburgerin fuhr mit ihrem PKW Mercedes auf einen weiteren PKW auf. Anschließend entfernte sich der bislang unbekannte Fahrzeugführer unerlaubt vom Unfallort. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

