POL-HI: Nachtragsmeldung zur Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen

Hildesheim (ots) - Alfeld (be) Am 13.02.2024 gg. 17:15 Uhr kam es in der Winzenburger Straße in Alfeld zu einem Verkehrsunfall. Ein 64jährige Alfelder erlitt während der Fahrt einen akut-medizinischen Notfall, kommt dadurch von der Fahrbahn ab, touchiert hierbei zwei entgegenkommende Fahrzeuge und kommt dadurch ...

