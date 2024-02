Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Fahrer bei Unfall schwer verletzt

Hildesheim (ots)

DIEKHOLZEN-(kri)-Am gestrigen Abend, 13.02.2024, ereignete sich gegen 22:30 Uhr auf der Kreisstraße 302 ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person schwer verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der 30-jährige Fahrer mit seinem VW von Diekholzen in Richtung Söhre. In einer leichten Rechtskurve kam er nach links von der Fahrbahn ab und der Pkw kollidierte mit einem Baum. Der Fahrer wurde in dem nahezu komplett zerstörten Fahrzeug eingeklemmt und musste durch Kameraden der Feuerwehr aus dem Pkw befreit werden. Anschließend kam der 30-jährige Hildesheimer in ein Krankenhaus.

Aufgrund der Bergungs- und Rettungsmaßnahmen sowie der polizeilichen Unfallaufnahme war die K302 von 22:35 Uhr bis 01:30 Uhr voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell