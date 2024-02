Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Neue Leiterin Kriminal- und Ermittlungsdienst im Polizeikommissariat Elze

Hildesheim (ots)

ELZE - (jpm). An der Spitze des Kriminal- und Ermittlungsdienstes steht in Elze nun ein neues Gesicht: Polizeihauptkommissarin Anna Röker. Die 39-Jährige hat ihren Dienst bislang am Standort der Polizeiinspektion in Hildesheim versehen. Hier hatte Frau Röker zuletzt eine Führungsfunktion im Zentralen Kriminaldienst inne. Vorher war Polizeihauptkommissarin Anna Röker zuständig für die inspektionsweite Koordinierung der Aus- und Fortbildung. Sie war zudem verantwortlich für den Sachbereich Controlling sowie das Gesundheitsmanagement der PI Hildesheim.

Am gestrigen Dienstag wurde PHK'in Röker durch Inspektionsleiter Michael Weiner offiziell in ihr neues Amt eingeführt. Sie folgt Polizeihauptkommissarin Susan Conrady, die nun als Leiterin des Kriminal- und Ermittlungsdienstes des Polizeikommissariats Alfeld fungiert.

Nachdem der bisherige Leiter des Polizeikommissariats Elze, Erster Polizeihauptkommissar Lutz Ike, am 01. Februar die Leitung des Polizeikommissariats in Bad Salzdetfurth angetreten hat, ist die Position der Leitung des PK Elze aktuell noch vakant. Eine Nachbesetzung wird zeitnah erfolgen. Bis dahin liegt die Verantwortung bei Polizeihauptkommissar Arne Burkhard, Leiter des Einsatz- und Streifendienstes im PK Elze.

