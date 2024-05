Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Löningen - Tödlicher Verkehrsunfall

Cloppenburg/Vechta (ots)

Am Mittwoch, 29. Mai 2024, gegen 20.30 Uhr, kam es auf der B213 zu einem schweren Verkehrsunfall, infolge dessen eine Frau am späten Abend in einem Krankenhaus verstorben ist.

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist bekannt, dass eine 42-jährige Autofahrerin aus Gescher (NRW) auf der B213 in Richtung Lastrup fuhr. Hier kam sie auf gerader Strecke aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte hier mit einem entgegenkommenden LKW.

Die Autofahrerin wurde infolge des Zusammenstoßes eingeklemmt und konnte durch Ersthelfende und Polizei aus dem Fahrzeug befreit werden.

Sie wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, wo sie noch am späten Abend verstarb.

Ihr Sohn im Grundschulalter befand sich zum Zeitpunkt des Unfalls als Beifahrer im Fahrzeug und konnte den Pkw selbstständig verlassen. Eine Ersthelferin sowie später die Psychosoziale Notfallversorgung (PSNV) betreute das Kind abseits der Unfallstelle. Der Junge wurde unter Schock vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Er konnte mittlerweile entlassen werden.

Der 41-jährige Fahrer des Sattelzuges blieb bei dem Unfall unverletzt.

Die Unfallursachenermittlung dauert noch an. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass ein medizinischer Notfall der Frau zum Unfall geführt haben könnte.

Die B213 war für die Dauer der Rettungsmaßnahmen, der Unfallaufnahme sowie der Bergungsarbeiten voll gesperrt.

Neben der Polizei und der PSNV waren auch die Freiwillige Feuerwehr, der Rettungsdienst, Notarzt sowie ein Rettungshubschrauber vor Ort. Ersthelfende gaben an, dass andere Verkehrsteilnehmende auf der B213 an der Unfallstelle vorbeigefahren sind, ohne zu helfen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell