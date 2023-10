Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pressebericht der Polizeiinspektion Lahnstein für das Wochenende 20.-22.10.2023

Lahnstein (ots)

Diebstahl

Im Zeitraum 19.-20.10.2023 kam es im Haukertsweg in Koblenz-Horchheim zu dem Diebstahl eines vorderen Kennzeichenschildes. Dieses wurde von einem weißen VW Up entwendet. Hinweise hierzu bitte an die Polizeiinspektion Lahnstein unter 02621-9130.

Sachbeschädigung

Am 20.10.2023 kam es in der Emser Straße in Koblenz-Pfaffendorf zu einer Sachbeschädigung. Hier wurde gegen 21:35 Uhr die Glasscheibe einer Balkonbrüstung mittels derzeit unbekanntem Gegenstand beschädigt. Hinweise hierzu bitte an die Polizeiinspektion Lahnstein unter 02621-9130.

Verkehrsunfallflucht

Am 21.10.2023 kam es in der Wilhelmstraße in Braubach zu einer Verkehrsunfallflucht. Hier wurde ein am Fahrbahnrand geparkter Transporter Iveco von einem Audi Q5 beim Vorbeifahren beschädigt. Der Verursacher entfernte sich nach dem Verkehrsunfall unerlaubt vom Unfallort. Hinweise hierzu, insbesondere zum Fahrzeugführer / zur Fahrzeugführerin, bitte an die Polizeiinspektion Lahnstein unter 02621-9130.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell