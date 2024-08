Polizei Hagen

POL-HA: Widerstand gegen Ordnungsamt - 32-Jähriger in Gewahrsam genommen

Hagen-Mittelstadt (ots)

Am Rande des friedlich verlaufenen Springefestes kam es am Freitag, 09.08.2024, zu einem Widerstand gegen Mitarbeiter des Ordnungsamtes. Ein 32-Jähriger nahm sich einen Stuhl von einem aufgebauten Stand und wenige Meter von der Veranstaltung darauf Platz. Mitarbeiter des Ordnungsamtes erteilten dem mit über anderthalb Promille Alkoholisierten einen Platzverweis für den Johanniskirchplatz und die umliegenden Straßen. Wenig später, gegen 20:40 Uhr, tauchte der Hagener erneut verbotswidrig auf dem Johanniskirchplatz auf. Er pöbelte Besucher des Springefestes an und beleidigte diese. Als die städtischen Angestellten erschienen, zerschlug er eine Glasflasche auf dem Boden und schrie aggressiv umher. Bei der folgenden Durchsuchung nach Ausweisdokumenten setzte sich der Mann zur Wehr und versuchte Kopfstöße einzusetzen. Die Ordnungsamtsmitarbeiter konnten den 32-Jährigen zu Boden ringen und die Polizei verständigen. Die Beamten nahmen den Randalierer in Gewahrsam und legten eine Widerstandsanzeige vor. (hir)

