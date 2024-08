Polizei Hagen

POL-HA: Kneipenschlägerei mit mehreren beteiligten Personen - 35-Jähriger wird verletzt

Hagen-Wehringhausen (ots)

Am Sonntagmorgen, 11.08.2024, fuhren gleich mehrere Streifenwagen gegen 05:20 Uhr in die Lange Straße. Kurz zuvor wurde der Leitstelle eine Schlägerei zwischen mehreren Personen vor einer Kneipe gemeldet. Vor Ort trafen die Beamten auf einen verletzten 35-Jährigen. Ein Zeuge berichtete, dass zirka zehn Männer im Alter zwischen 20 und 35 Jahren auf ihr Opfer einschlugen und anschließend in Richtung Innenstadt flüchteten. Die Täter beschrieb der Zeuge als arabisch aussehend. Der 35-Jährige musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Eine Fahndung vor Ort verlief negativ. Wie es zu der Auseinandersetzung kam und um wen es sich bei dem Schlägern handelt, ermittelt jetzt die Hagener Kriminalpolizei. Hinweise werden unter 02331 986 2066 entgegengenommen. (hir)

