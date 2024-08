Polizei Hagen

POL-HA: Sachbeschädigung an Wahrzeichen - Hagener Gipfelkreuz gefällt

Hagen-Dahl

Das Hagener Gipfelkreuz markiert auf über 400 Metern einen der höchsten geologischen Punkte des Hagener Stadtgebiets. Das bekannte Ausflugsziel ist nun einer Sachbeschädigung zum Opfer gefallen. Unbekannte sägten den Holzträger vermutlich mit einer Kettensäge durch und ließen das Gipfelkreuz achtlos liegen. Einen Zusammengang vermutet die Polizei mit einem ebenfalls gefällten Baum in Tatortnähe an der Straße Rölvede Ecke Bölling. Auch dieser wurde gekonnt mit einer Motorsäge durchtrennt. Dabei fiel er auf eine Leitplanke und bog diese durch. Zeugen vernahmen am Samstag, 10.08.2024, gegen 21:45 Uhr, laute Motorengeräusche. Dies ist für die Hagener Kripo ein Anhaltspunkt für die Zeit, zu welcher die Täter zugeschlagen haben könnten. Wer hat etwas gesehen oder gehört? Hat jemand vielleicht mit der Tat geprahlt? Hinweise nehmen die Ermittler unter 02331 986 2066 entgegen. (hir)

