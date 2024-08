Polizei Hagen

POL-HA: Unfallflucht in Haspe - Unbekannte Autofahrerin entfernt sich nach "Spiegelunfall"

Hagen-Haspe (ots)

Nach einem Verkehrsunfall flüchtete eine bislang unbekannte Autofahrerin am Samstag (10.08.2024) von der Unfallstelle. Gegen 17.30 Uhr befuhr eine 23-jährige Hagenerin die Tückingstraße in Richtung "Wolfskuhler Weg". Zur gleichen Zeit befuhr die Fahrerin eines schwarzen Fiat 500 ebenfalls die Tückingstraße in die entgegengesetzte Richtung. Aus unbekannten Gründen lenkte die Fiat-Fahrerin plötzlich ihren Pkw zu weit nach links, so dass sich beide Außenspiegel der Fahrzeuge berührten. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der linke Außenspiegel am Pkw der Hagenerin stark beschädigt. Die unbekannte Fiat-Fahrerin setzte ihre Fahrt weiter in Richtung "Am Hasper Bahnhof". fort. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen. Wer hat sich das Kennzeichen gemerkt oder kann weitere Angaben zum PKW oder der Fahrerin des Fiat tätigen? Hinweise werden unter 02331 986 2066 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell