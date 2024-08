POL-HA: Mountainbikes aus Keller gestohlen

Hagen-Haspe (ots) - Nachdem ein 32-Jähriger am Freitagabend (09.08.2024) in einem Baumarkt in Haspe mehrere Werkzeuge an sich nahm und den Kassenbereich passierte, ohne die Ware zu bezahlen, wurde eine Mitarbeiterin auf den Mann aufmerksam. Der 32-Jährige versuchte zunächst zu flüchten, konnte allerdings von einer Mitarbeiterin des Marktes mit der Tatbeute in Höhe von mehr als 350 Euro bis zum Eintreffen der Polizei ...

mehr