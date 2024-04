POL-GI: Roadpol - Speedmarathon 2024 / Polizei gibt Blitzstellen bekannt

Gießen (ots) - Langgöns: Brand in Wohneinrichtung Am Sonntagabend (14.4.2024) kam es gegen 20.50 Uhr zu einem Brand in der Straße An der Hardt. Im vierten Stock eines dortigen, mehrgeschossigen Wohnheims brannte ein Zimmer. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die knapp 100 Bewohner konnten zuvor durch Personal der ...

mehr