Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Rausch in Zelle ausgeschlafen

Schmalkalden (ots)

Am Samstagabend gegen 19:00 Uhr hatte sich ein 31jähriger Schmalkalder auf Grund reichlichem Alkoholgenuss an seiner Wohnanschrift nicht mehr unter Kontrolle. Zunächst schlug er mit seinem Kopf die Scheibe einer Tür zum Mehrfamilienhaus ein, anschließend schrie und brüllte er derart rum, so dass andere Bewohner Angst vor ihm hatten. Mit polizeilicher Unterstützung konnte ihn ein hinzugerufener Rettungswagen zur medizinischen Behandlung ins Klinikum Schmalkalden bringen. Nach kurzer ambulanter Behandlung durfte er das Krankenhaus wieder verlassen. Gegen 21:45 Uhr wieder zu Hause angekommen schnappte er sich dann ein Schlagwerkzeug und schlug mehrfach und ausdauernd auf das Holztreppengeländer ein. Durch die erneut eingesetzten Polizeibeamten musste er daraufhin in Unterbindungsgewahrsam genommen werden. Bis zum Sonntagmorgen schlief er seinen 2 Promille Rausch in der Zelle der Polizei in Meiningen aus.

