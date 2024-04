Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Skrupelloser Trickdieb + Mit Messer gedroht + Fenster aufgehebelt + Suzuki gestohlen + Rezeptfälscher in Apotheke

Gießen (ots)

Gießen: Skrupelloser Trickdieb

Die Geldbörse eines körperlich eingeschränkten Mannes klaute ein skrupelloser Dieb bei einem Trickdiebstahl in der Bismarkstraße. Am Donnerstag (11.4.2024) gegen 11.45 Uhr fragte der Unbekannte den 65-Jährigen, der an einem Rollator geht, zunächst nach Wechselgeld. Unter dem Vorwand, ihm helfen zu wollen, hielt er dem Mann noch eine Tür auf. Dabei zog er ihm unbemerkt die Geldbörse aus der Gesäßtasche.

Anschließend entfernte er sich in unbekannte Richtung. Der männliche Taschendieb wurde als etwa 185 cm groß und ca. 30 Jahre beschrieben. Es soll sich um einen Mann mit dunklerem Teint und Vollbart handeln. Er hatte kurze, schwarze Haare, trug eine blaue Jacke mit kurzen Ärmeln und eine Jeans.

Die Polizei sucht Zeugen: Wer hat den Diebstahl beobachtet? Wer kann Angaben zur Identität des unbekannten Taschendiebs machen?

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter der Telefonnummer 0641/7006-3555 entgegen.

Lollar: Mit Messer gedroht

Beamte der Bundes- und Landespolizei beschäftigte ein 59-jähriger Mann am Donnerstagabend (11.4.2024). Der 59-Jährige fiel Zeugen am Bahnhof in Lollar auf, als er gegen 20.50 Uhr laut umherschrie. Zuvor war er bereits in einem Zug auf dem Weg von Gießen nach Lollar aufgefallen.

Dabei hatte er das an einem Multitool befindliche Messer ausgeklappt und in der Hand. Als Passanten ihn ansprachen, ging er in deren Richtung, das Messer in der Hand. Zu Angriffen kam es nicht. Alarmierte Beamte der Polizeistation Gießen Nord fahndeten nach dem Mann, der sich zwischenzeitlich vom Bahnhof entfernt hatte. Im Bereich einer Schule stellten sie den Mann schließlich. Bei seiner Festnahme mussten sie Pfefferspray einsetzten, wobei der 59-Jährige leicht verletzt wurde. Weitere Personen wurden nicht verletzt.

Nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst übergaben die Beamten den Mann letztlich einem Arzt in einer psychiatrischen Klinik. Gegen ihn wurde zudem ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Bedrohung eingeleitet.

Zeugenhinweise zum Vorfall nimmt die Bundespolizei in Gießen sowie die Polizeistation Gießen Nord unter 0641/7006-3755 entgegen.

Rabenau: Fenster aufgehebelt

In Londorf kam es am Donnerstag (11.4.2024) zu einem Einbruch. Zwischen 18.20 Uhr und 20 Uhr hebelte ein Unbekannter ein Fenster einer Asylunterkunft in der Gießener Straße auf und durchsuchte im Inneren mehrere Räume. Ob er etwas mitnahm, steht noch nicht abschließend fest. Anschließend flüchtete er unerkannt.

Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Gießen unter der Telefonnummer 0641/7006-6555 entgegen.

Gießen: Suzuki gestohlen

Ein Autodieb schlug in der Straße Hofacker zu. Er klaute zwischen Mittwoch (10.4.2024), 18.30 Uhr und Donnerstagmorgen, 06.45 Uhr einen Suzuki Vitura. Dieser stand auf einem Stellplatz vor einem Haus. An dem grauen Auto waren die Kennzeichen GI-GE 303 angebracht.

Die Ermittler bitten um Mithilfe: Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt? Wer kann Angaben zum Verbleib des Suzuki oder der Kennzeichenschilder machen?

Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Gießen unter der Telefonnummer 0641/7006-6555 entgegen.

Rabenau: Rezeptfälscher in Apotheke

In einer Apotheke in der Gießener Straße in Londorf löste ein Unbekannter im Zeitraum zwischen Mittwoch (10.4.2024) und Donnerstag ein gefälschtes Rezept ein. So gelangte er an ein hochpreisiges Medikament zur Behandlung von Hepatitis-Infektionen. Der Betrug fiel erst im Nachgang auf. Der Unbekannte, der in Begleitung eines Jugendlichen in der Apotheke war, wurde 55-60 Jahre alt geschätzt. Er war etwa 165-170 cm groß und von normaler Statur. Er hatte einen graumelierten Vollbart und sprach mit osteuropäischem Akzent gebrochen deutsch.

Er war mit einem älteren, silberfarbenem Mercedes mit polnischen Kennzeichen unterwegs.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen: Wer kann Hinweise auf die Identität des Unbekannten geben?

Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Gießen unter der Telefonnummer 0641/7006-6555 entgegen.

Pierre Gath

Pressesprecher

