LPI-J: Hier droht Fahrverbot

Eisenberg (ots) - Am vergangenen Wochenende kam es im Stadtgebiet Eisenberg erneut zu mehreren Sachbeschädigungen durch Graffiti. Unerkannte Täter brachten in der Wiesenstraße auf mindestens zwei Fassaden von Wohnhäusern und Garagen große Schriftzüge in den Farben Schwarz, Weiß und Neongelb auf, ganz zum Ärger der Eigentümer. Für diese ist die Beseitigung der unerwünschten "Kunst" in der Regel mit hohen Kosten verbunden. Die Polizei sucht nun Zeugen, denen am ...

