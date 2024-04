Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Brand in Wohneinrichtung + Einbruch + Schuppen von Kita aufgebrochen + Fahrraddieb flüchtet + Flagge gestohlen + Unter Drogen gefahren + Unfallfluchten

Gießen (ots)

Langgöns: Brand in Wohneinrichtung

Am Sonntagabend (14.4.2024) kam es gegen 20.50 Uhr zu einem Brand in der Straße An der Hardt. Im vierten Stock eines dortigen, mehrgeschossigen Wohnheims brannte ein Zimmer. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die knapp 100 Bewohner konnten zuvor durch Personal der Einrichtung und in der Folge durch die Feuerwehr in Sicherheit gebracht werden. Durch Einatmen von Rauch erlitten nach derzeitigen Erkenntnissen 15 Menschen leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst konnte die Verletzten vor Ort versorgen. Teile des Gebäudes sind nicht mehr nutzbar. Der Schaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt. Was den Brand auslöste, ist noch unklar, Brandermittler der Kriminalpolizei haben die Ermittlungen hierzu aufgenommen. Neben der Polizei waren zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes im Einsatz, es kam bis etwa 23 Uhr zu Verkehrsbehinderungen im Bereich.

Gießen: Einbruch

Schmuck erbeutete ein unbekannter Einbrecher in Allendorf. Irgendwann zwischen 23.3.2024 und 14.4.2024 brach er eine Terrassentür des Einfamilienhauses im Ehrsamer Wegs auf und gelangte so in die Wohnräume. Dort durchwühlte er Schränke und entkam schließlich unerkannt mit diversen Schmuckstücken.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Gießen: Schuppen von Kita aufgebrochen

Einen Geräteschuppen brach ein Unbekannter auf dem Gelände einer Kita im Hornackerring auf. Aus dem Schuppen klaute der Dieb diverses Werkzeug. Anschließend flüchtete er unerkannt. Der Aufbruch ereignete sich zwischen Freitag (12.4.2024), 16 Uhr und Montagmorgen, 8.30 Uhr.

Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise an die Polizeistation Gießen Süd unter der Telefonnummer 0641/7006-3555.

Gießen: Fahrraddieb flüchtet

Ein in der Bahnhofstraße in Höhe der Hausnummer 82 auf dem Gehweg stehendes Mountainbike versuchte ein Unbekannter zu klauen. Am Freitagmorgen (12.4.2024) versuchte er gegen 5.10 Uhr, das angebrachte Schloss des Fahrrads aufzuhebeln. Ein Zeuge bemerkte den Versuch und sprach den Dieb an. Dieser ließ daraufhin von seinem Vorhaben ab und flüchtete.

Der unbekannte Mann trug eine Kapuze, eine gelbe Jacke, eine dunkle Hose und hatte zudem ein Fahrrad dabei.

Die Polizei sucht weitere Zeugen und fragt: Wer kann Hinweise auf die Identität des unbekannten Fahrraddiebs geben?

Zeugen wenden sich bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter der Telefonnummer 0641/7006-3555.

Gießen: Flagge gestohlen

Eine israelische Flagge klaute ein Unbekannter von einem Mast im Spenerweg. Der Dieb durchtrennte offenbar das Zugseil und gelangte so an die Flagge. Der Diebstahl ereignete sich am Samstag (13.4.2024) zwischen 9.15 Uhr und 13.20 Uhr.

Die Polizei sucht Zeugen: Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet? Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 0641/7006-6555 entgegengenommen.

Buseck/Langgöns/Gießen: Unter Drogen gefahren

Vier mutmaßlich nicht mehr verkehrstüchtige Fahrer stoppte die Gießener Polizei am Wochenende. Am Freitagabend (12.4.2024) hielten sie einen 31-Jährigen in Alten-Buseck an. Der Mann zeigte Auffälligkeiten, die auf einen Drogenkonsum hindeuten können. Er räumte den Konsum von Marihuana ein. Der Mann musste mit zur Dienststelle.

Ebenfalls zur Wache begleiteten musste die Beamten ein 33-jähirger Autofahrer in Langgöns. Auch bei ihm ergaben sich im Rahmen einer Verkehrskontrolle am Freitagabend gegen 22.45 Uhr Verdachtsmomente, die auf einen vorausgehenden Drogenkonsum schließen ließen. Nachdem er noch versuchte, einen Vortest zu manipulieren, folgte eine Blutentnahme auf der Dienststelle durch einen Arzt.

In der Grünberger Straße in Gießen stoppten die Beamten am Samstag einen 24-jährigen Mann, dessen Vortest gegen 0.50 Uhr positiv auf THC reagierte. Auch er musste mit zur Dienststelle und eine Blutentnahme über sich ergehen lassen.

Eine weitere Kontrolle am Samstag in Gießen beendete ebenso die Fahrt eines mutmaßlich unter Drogen stehenden Autofahrers. Gegen 23.20 Uhr kontrollierte eine Streife einen 30-Jährigen in der Straße Zu den Mühlen. Ein durchgeführter Vortest reagierte positiv auf THC sowie Amphetamin. Der Mann musste die Beamten zur Dienststelle begleiteten.

Gegen alle vier Fahrer leiteten die Beamten entsprechende Verfahren ein, die Personen durften nach den polizeilichen Maßnahmen wieder nach Hause.

Die Polizei erinnert daran, dass die Entkriminalisierung von Cannabis nicht bedeutet, dass damit die Teilnahme am Straßenverkehr unter dem Einfluss von THC unproblematisch wird. Cannabis stellt, ebenso wie Alkohol und andere Betäubungsmittel, ein Rauschmittel dar, welches die Sinne trübt und die Reaktionsfähigkeit beeinflusst.

Um größtmögliche Sicherheit im Straßenverkehr zu gewährleisten, wird die mittelhessische Polizei in der kommenden Zeit vermehrt Kontrollen im Hinblick auf Alkohol und Drogen im Straßenverkehr durchführen und in vielen präventiven Gesprächen Verkehrsteilnehmer im Hinblick auf die entsprechenden Gefahren sensibilisieren.

Gießen: Zaun und Pfeiler umgefahren

Ein bislang unbekannter Autofahrer fuhr am Donnerstag (11.4.2024) die Doeringstraße in Fahrtrichtung Licher Straße entlang. Als er nach rechts in die Licher Straße einbiegen wollte, touchierte er dabei einen Zaun und einen Betonpfeiler. Statt sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Verursacher einfach davon. Der Unfall ereignete sich zwischen Mitternacht und 9.30 Uhr.

Die Unfallfluchtermittler der Polizeistation Gießen Süd suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Telefonnummer 0641/7006-3555.

Gießen: Ford angefahren

Die hintere Stoßstange eines geparkten Fords beschädigte ein Unbekannter am Donnerstag (11.4.2024) in der Gaffkystraße. Der silberfarbene Kuga stand zwischen 8 Uhr und 9 Uhr in Höhe der Hausnummer 3. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen.

Die Unfallfluchtermittler der Polizeistation Gießen Süd suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Telefonnummer 0641/7006-3555.

Gießen: Weißer Audi flüchtet vom Unfallort

Am Donnerstagmorgen (4.4.2024) kam es zu einer Unfallflucht im Herderweg. Laut Zeugen beschädigte ein weißer Audi gegen 7.40 Uhr einen geparkten Ford beim Ausparken. Statt sich um den Schaden von etwa 2.000 Euro zu kümmern, fuhr der unbekannte Fahrer einfach davon. Die Unfallfluchtermittler der Polizeistation Gießen Nord fragen: Wer kann Hinweise zum weißen Audi und dessen Fahrer geben? Die Ermittler bitten um Hinweise an die Telefonnummer 0641/7006-3755.

Pohlheim: Schwarzer BMW gesucht

Nach derzeitigen Erkenntnissen beschädigte ein schwarzer BMW einen grauen Skoda im Bereich der Dorf-Güller-Straße in Garbenteich. Der 3er, an dem sich Gießener Kennzeichen befanden, streifte den entgegenkommenden Skoda in Höhe der Hausnummer 3. Statt sich um den Unfall zu kümmern, fuhr der Unbekannte einfach weiter. Es soll sich um einen ca. 25-jährigen Mann mit dunklen Haaren gehandelt haben.

Die Unfallfluchtermittler der Polizeistation Gießen Süd fragen: Wer kann Hinweise zum schwarzen 3er BMW mit Gießener Kennzeichen und dessen Fahrer geben? Die Ermittler bitten um Hinweise an die Telefonnummer 0641/7006-3555.

Pierre Gath

Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell