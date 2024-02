Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim

Schwarzwald-Baar-Kreis) Falschfahrerin verursacht Unfall (21.02.2024)

Bad Dürrheim (ots)

Am Mittwochnachmittag hat eine Autofahrerin auf der Bundesstraße 27 zwischen Bad Dürrheim und Donaueschingen einen Unfall verursacht. Eine 46-Jährige bog von der Kreisstraße 5705 kommend falsch auf die B 27 in Fahrtrichtung Donaueschingen ein. Ein auf der Bundesstraße entgegenkommender 27-Jähriger mit einem VW Golf erkannte die Gefahr und bremste scharf ab, wodurch es zu einem Auffahrunfall mit einem hinter ihm fahrenden Alfa Romeo kam. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 15.000 Euro. Zwischen der "Geisterfahrerin" und dem Gegenverkehr kam es zwar nicht zu einem Unfall, jedoch hatten ihr zuvor mehrere Autofahrer ausweichen müssen, um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden. Diese werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 07720 8500-0 zu melden. Die Staatsanwaltschaft Konstanz ordnete die Beschlagnahme des Führerscheins der 46-Jährigen an. Die Frau erwartet eine Strafanzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell