Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Sachbeschädigungen an mehreren Autos (22.02.2024)

Tuttlingen (ots)

Zwei Unbekannte haben am Mittwochabend gegen 19 Uhr mehrere Autos in der Straße "Nendinger Allee" beschädigt. Sie zerstachen an drei Autos die Reifen und zerkratzten die Motorhaube eines der Fahrzeuge. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Bei den Tätern handelt es sich um zwei jüngere männliche Personen. Zeugen, die Hinweise zu den Personen geben können werden gebeten, ihre Beobachtungen der Polizei in Tuttlingen, Telefon 07461 941-0, mitzuteilen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell