POL-KN: (Steißlingen, Lkr. Konstanz) Auffahrunfallfordert insgesamt rund 10.000 Euro Sachschaden (21.02.2024)

Steißlingen (ots)

Insgesamt rund 10.000 Euro Blechschaden hat ein Auffahrunfall auf der Singener Straße am Mittwochnachmittag verursacht. Eine 27-Jährige fuhr mit einem Seat Ibiza auf der Singener Straße in Richtung in Richtung Singen. Auf Höhe der Hausnummer 18 bremste der vorausfahrende 61 Jahre alte Fahrer eines VW Golf, woraufhin der Seat in dessen Heck prallte. An dem Seat, der nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste, entstand Sachschaden in Höhe von rund 7.000 Euro, den Schaden am VW schätzte die Polizei auf rund 3.000 Euro.

