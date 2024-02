Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) 46-Jähriger beleidigt Polizisten - Polizei sucht Zeugen (13.02.2024)

Konstanz (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Vorfall, der sich bereits am Dienstag, 13.02.2024 gegen 17.30 Uhr, an der Einmündung der Oberlohnstraße auf die Wollmatinger Straße ereignet hat. Die Besatzung eines Streifenwagens fuhr auf der Wollmatinger Straße in Richtung Wollmatingen. An der Einmündung zur Oberlohnstraße ordnete sich der Polizeiwagen auf der linken Spur ein um auf die Oberlohnstraße abzubiegen und musste dort, aufgrund Rot zeigender Ampel anhalten. Ein aus der Oberlohnstraße entgegenkommender 46-jähriger BMW-Fahrer parkte daraufhin auf dem Hof des dortigen Grundstücks, stieg aus seinem Auto aus und lief wild gestikulieren auf dem Gehweg bis auf Höhe des Streifenwagens. Als die Beamten schließlich weiterfuhren, griff sich der Mann mehrfach in den Schritt, spuckte in Richtung der vorbeifahrenden Polizisten und zeigte ihnen den ausgestreckten Mittelfinger.

Die Polizei bittet nun Zeugen des Vorfalls, die währenddessen an der Situation vorbeigefahren oder -gelaufen sind, sich unter der Tel. 07531 995-2222, beim Polizeirevier Konstanz zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell