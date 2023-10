POL-S: Autos zerkratzt - Zeugen und Geschädigte gesucht

Stuttgart-Stadtgebiet (ots) - Unbekannte sind am Donnerstag (26.10.2023) oder Freitag (27.10.2023) in Wohnungen und Häuser am Demetriusweg, am Zedernweg und am Kammhaldenweg, an der Stoßäckerstraße, der Wildbader Straße, der Bodelschwinghstraße und der Straße Hölzleswiesen eingebrochen. In einem anderen Fall am Kammhaldenweg und an der Lorbeerstraße scheiterten die Täter. Sie gelangten zumeist über aufgehebelte Türen und eingeschlagene Scheiben in die Wohnungen. ...

