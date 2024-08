Polizei Hagen

POL-HA: Unbekannter schlägt 47-jährigem Mann in der Innenstadt gegen den Kopf

Hagen-Mitte (ots)

Ein bislang unbekannter Täter schlug in der Nacht auf Freitag (09.08.2024) einem 47-Jährigen in der Innenstadt gegen den Kopf und flüchtete anschließend. Ein 25-jähriger Autofahrer rief die Polizei gegen 00.10 Uhr zum Graf-von-Galen-Ring. Er sagte den Beamten, dass er sein Fahrzeug auf Höhe der Bahnhofstraße abgestellt hatte. Neben seinem Auto stand der 47-Jährige. Plötzlich lief der unbekannte Angreifer auf den 47-Jährigen zu und schlug ihm unvermittelt mit der flachen Hand gegen den Hinterkopf. Der alkoholisierte Mann fiel zu Boden. Nachdem der Unbekannte noch einmal ausholte und auf ihn einschlug, flüchtete er in Richtung der Stresemannstraße. Er soll etwa 180 cm groß und zwischen 30 und 35 Jahre alt gewesen sein. Bekleidet war der Mann mit einem weißen T-Shirt und einer Kappe. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Der 47-Jährige musste nur kurz vom Rettungsdienst behandelt werden. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen der Körperverletzung ein. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell