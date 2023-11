Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emsbüren - Einbruch in Kindergarten

Emsbüren (ots)

Zwischen Freitag und Sonntag sind bislang unbekannte Täter in einen Kindergarten an der Ludgeristraße in Emsbüren eingebrochen. Sie entwendeten mehrere Geldkassetten. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Spelle unter der Telefonnummer 05977/204360 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell