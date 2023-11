POL-EL: Lorup - Mit 2,31 Promille im Auto unterwegs

Lingen (ots) - Gestern Abend gegen 23.55 Uhr wurde von einem Bürger Rauch in einem Lagerraum eines Restaurants in der Straße Konrad-Adenauer-Ring entdeckt. Dieser alarmierte daraufhin die Rettungskräfte. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen welcher im hinteren Bereich des Lagerraums festgestellt wurde. Über dem Restaurant befindet sich eine Wohnung, in ...

mehr