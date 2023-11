Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 231117.5 Heide: Trunkenheitsfahrt dank Zeugen aufgedeckt

Heide (ots)

Am Donnerstagabend hat eine Streife in Heide dank zweier Zeugen die Trunkenheitsfahrt eines Mannes in Heide aufgedeckt. Der Beschuldigte pustete 1,76 Promille und musste sich einer Blutentnahme stellen.

Gegen 22.00 Uhr erhielten die Beamten den Hinweis auf einen alkoholisierten Autofahrer, den zwei Zeugen am Fehrsplatz festhielten. Sie hatten den 23-Jährigen zuvor fahrend beobachtet, bis er an der Hausnummer 8 stoppte. Auf den Verdacht der Trunkenheit hin angesprochen, wollte der Heider sich vom Ort entfernen. Es kam zu einer Rangelei, bei der der Betrunkene zu Boden fiel. Ein durch die Polizei bei ihm durchgeführter Atemalkoholtest ergab 1,76 Promille. Der Beschuldigte räumte ein, Alkohol getrunken zu haben, gefahren sei er allerdings nicht. Die Beamten ordneten dennoch die Entnahme einer Blutprobe an und beschlagnahmten Führerschein und Fahrzeugschlüssel. Trotzdem der 23-Jährige Verletzungen aufwies, lehnte er eine medizinische Versorgung ab. Weil der Mann angab, die Verletzungen durch die körperliche Gewalt der Zeugen erlitten zu haben, fertigten die Einsatzkräfte neben der Strafanzeige wegen der Trunkenheit auch eine wegen der Körperverletzung.

Merle Neufeld

