Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 231117.2 Glückstadt: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Glückstadt (ots)

In der Zeit von Sonntag (5.11.23) bis Freitag (17.11.23) verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Carl-Legien-Straße. Sie beschädigten die Türzarge und gelangten so in die Räumlichkeiten. Hier entwendeten die Täter Kleidungsstücke und eine Playstation und entkamen unerkannt. Der Schaden wird auf circa 200 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 04821-6020 entgegen.

