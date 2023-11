Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 231117.3 Itzehoe: Taschendiebe in Supermärkten unterwegs

Itzehoe (ots)

Am Donnerstagmittag (16.11.23) waren Taschendiebe in Itzehoe unterwegs. In einem Supermarkt am Langen Peter tätigte ein 83jähriger Oelixdorfer seine Einkäufe. Die Geldbörse befand sich zu diesem Zeitpunkt in einem mitgeführten Einkaufsbeutel. Im Kassenbereich stellte der Kunde fest, dass seine Geldbörse mitsamt 200 Euro Bargeld fehlte. Zum gleichen Zeitpunkt kaufte eine 80jährige Itzehoerin in einem Supermarkt an der Edendorfer Straße ein. Ihre Geldbörse verstaute die Kundin in einer Handtasche. Im Kassenbereich bezahlte sie ihren Einkauf, beim Wegbringen des Einkaufswagens und Einstecken des Einkaufschips bemerkte sie allerdings, dass die Geldbörse entwendet wurde. Neben 70 Euro Bargeld fehlen nunmehr persönliche Ausweispapiere und eine EC-Karte. Wenig später versuchte ein unbekannter Täter, mit der EC-Karte Geld abzuheben. Dies misslang, so dass ein weiterer Schaden verhindert werden konnte. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei, insbesondere bei anstehenden Weihnachtseinkäufen aufmerksam zu bleiben und Wertsachen so sicher wie möglich zu transportieren.

